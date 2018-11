Il piccolo, affetto da una patologia genetica, è arrivato in Italia e sarà sottoposto al trapianto con una tecnica innovativa

E’ arrivato in Italia da Londra ed è stato ricoverato al Bambin Gesù di Roma, il piccolo Alessandro Maria Montresor. Affetto da una patologia genetica, Alex che ha 18 mesi, era ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra, era in attesa del trapianto di midollo, ma fino ad oggi la ricerca di un donatore totalmente compatibile non ha dato alcun risultato.

Al Bambin Gesù verrà sottoposto ad una tecnica di trapianto innovativa: il trapianto di midollo da genitore con una metodica di manipolazione delle cellule staminali. Al momento le condizioni generali del bambino vengono definite buone ed il trapianto di midollo sarà effettuato intorno alla metà di dicembre.