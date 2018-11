Capodanno in musica, il programma di Canale 5

Notte di San Silvestro all’insegna della musica su Canale 5. “Capodanno in musica” andrà in onda lunedì 31 dicembre in diretta dalla piazza della Prefettura a Bari anche in radio, su Radio 105, R101, Radio Montecarlo, Radio Subasio e Radionorba. A condurre il programma Federica Panicucci.

I cantanti di Capodanno in musica

Tanti le voci note della musica italiana che canteranno i loro ultimi successi: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gué Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi e Tiromancino.

Intanto il pubblico verrà intrattenuto dagli speaker radiofonici che si collegheranno dal backstage nel restaurato Teatro Piccinni. Dopo la mezzanotte la piazza si scatenerà sulla musica del dj set di Max Brigante di Radio 105.