Dopo l'omicidio Giangrasso aveva tentato il suicidio

Diciotto anni di reclusione con rito abbreviato è la condanna che il gup di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti, al termine di un processo in rito abbreviato ha inflitto a Rosario Giangrasso, per l’omicidio della moglie, Dao di 45 anni. L’uomo, 54 anni originario di Regalbuto (Enna), ma abitante a Scandicci, in provincia di Firenze, avrebbe colpito la moglie alla testa e strangolata con fascette da elettricista fino a farla soffocare.

L’omicidio è avvenuto nella loro casa il 29 dicembre 2017, il giudice ha condannato Giangrasso anche per maltrattamenti ai figli minori della coppia di 14 e 15 anni, in stato di ubriachezza. Dopo aver ucciso la moglie, l’uomo avrebbe tentato il suicidio tagliandosi le vene.

Il cadavere della donna fu trovato dalla figlia più grande la mattina. Giangrasso in anni precedenti cercò di richiamare l’attenzione sui suoi problemi di disoccupato. Una volta salì su un’impalcatura del Duomo di Firenze, un’altra su un traliccio.