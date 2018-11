A Natale prevista l'apertura di via Perlasca

Affida ad un post di Facebook l’entusiasmo per il passo avanti compiuto oggi. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, annuncia così l’avvenuta demolizione sul cavalletto della pila 9 del viadotto, nella zona crollata. “Demolita la pila 9 di ponte Morandi!!! Procedono spediti i lavori che permetteranno la riapertura di via Perlasca entro Natale!” e poi due hashtag #pontemorandi e #avantigenova.

Dopo lo smantellamento delle macerie partiranno i lavori di asfaltatura e sistemazione della strada che è in parte collassata a causa del peso del ponte crollato. Poi, ottenuto l’ok dalla Procura, si procederà alla riapertura della strada che potrebbe avvenire entro Natale. Anche il presidente della Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti commenta su Fb l’avvenimento: “Si lavora senza sosta per riaprire via Perlasca entro Natale, la terza strada restituita alla città in poche settimane”.