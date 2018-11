A causa dell'atterraggio d'emergenza, la cancelliera ha saltato l'apertura del summit a Buenos Aires

L’aereo che trasportava la cancelliera Angela Merkel a Buenos Aires per il G20 è stato costretto ieri ad un atterraggio d’emergenza per un’avaria. La cancelliera tedesca non ha potuto presenziare all’apertura del summit e si indaga in tutte le direzioni per capire cosa sia successo realmente al jet. L’Aeronautica militare tedesca esclude la precedente ipotesi di cyberattacco.

“Non vi è alcun indizio di una pista criminale”, ha affermato un portavoce. La cancelliera e il suo ministro delle finanze arriveranno in ritardo al vertice.

Aereo della Merkel in avaria, ipotesi di cyberattacco

Angela Merkel ha dovuto pernottare a Bonn, perdendo l’inizio del G20 di Buenos Aires. Il Konrad Adenauer, che avrebbe dovuto portarla a destinazione, ha già avuto altri problemi in passato ma i media hanno puntato sulla possibilità di un cyberattacco: l’intero sistema di comunicazione sarebbe saltato mentre l’aereo era in volo sull’Olanda. Si temeva dunque che dietro alla grave avaria del jet della cancelliera tedesca ci fosse stato un sabotaggio.