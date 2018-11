George Clooney e Amal potrebbero essere il padrino e la madrina del terzo royal baby

Tra qualche mese la famiglia reale si allargherà con il futuro royal baby di Harry e Meghan. Intanto sembra che siano stati già designati il padrino e la madrina e potrebbero essere George Clooney e la moglie Amal. A riportarlo il Daily Mail sulla base di quanto riferito dal cugino della star hollywoodiana Ben Breslin, che ha affermato: “Sarebbe un padrino meraviglioso, è un bravissimo ragazzo”.

Meghan e Amal amiche di vecchia data

Non sarebbe una scelta così strana. Amal e Meghan infatti sono da sempre grandi amiche e George ed Harry si sono conosciuti proprio per questo motivo. Una fonte vicina alle due coppie ha dichiarato a DailyMail: “Amal e Meghan sono state amiche per anni e Harry e George sono diventati amici per questo”.

Quest’estate infatti George e Amal hanno prestato il loro jet per scortare i Duchi di Sussex sul lago di Como dove le due coppie hanno trascorso insieme qualche giorno di vacanza. Le due coppie passano molto tempo insieme e a breve, il mese prossimo, Harry e Meghan dovrebbero partecipare a una cena di gala nella dimora londinese dei Clooney. Tra gli invitati compaiono anche Barack e Michelle Obama.