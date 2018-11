Si chiude con grande successo L'allieva 2 e già si pensa alla terza stagione

Si è conclusa la seconda stagione de L’allieva e ancora una volta sono tanti gli interrogativi dei telespettatori a cui non è stata data risposta. Alice e Claudio sono tornati davvero insieme, pronti ad una relazione forte e duratura, con buona pace di Arthur. Il vicequestore Calligaris è riuscito a sopravvivere ma ha dovuto lasciare le redini al suo braccio destro Visone. Preoccupazione invece per il pm Sergio Einardi, rimasto coinvolto in un attentato mafioso. Si salverà?

Buone notizie però per Marco e Lara: la storia con Yukino è un lontano ricordo e i problemi di salute della giovane medico legale collega di Alice sono superati. Erika Lastella invece ha avuto ciò che si meritava. Chissà se dovrà lasciare il suo posto a Baltimora ad Alice?

L’allieva 3: anticipazioni

A proposito de L’allieva 3 ancora non c’è nulla di certo, ma voci di corridoio fanno ben sperare in una nuova stagione. La seconda serie infatti si è conclusa con un grande successo di pubblico e non ci sarebbero motivi per non continuare a raccontare le vicende di Alice Allevi, contesa tra amore e carriera forense.

Unico dubbio potrebbe rimanere sulla partecipazione di Lino Guanciale. L’attore infatti ha sempre fatto sapere che non intende mai andare oltre la seconda stagione di una fiction. Alessandra Mastronardi d’altro canto, durante la presentazione della serie, non ha nascosto il desiderio che al suo fianco rimanga Guanciale.

Chiude con un altro successo #LAllieva2: il finale di stagione della serie con Alessandra Mastronardi e @LinoGuanciale supera i 5milioni 600mila spettatori e con il 24,1% di share si conferma ancora una volta leader della prima serata.#AscoltiTv, @RaiUno pic.twitter.com/J88uEGq2Qu — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 30 novembre 2018

D’altronde le storie da raccontare non mancano. Nonostante Alessia Gazzola, l’autrice dei romanzi su Alice Allevi, ha fatto sapere che si prenderà una pausa per dedicarsi ad altri progetti, ancora non sono stati trasposti Arabesque e Il ladro gentiluomo. Inoltre, come ha rivelato Pierpaolo Spollon (interprete di Marco, il fratello di Alice) a Fanpage: “Non ci sono fonti ufficiali, ma nei corridoi si vocifera che la serie abbia avuto il successo che si aspettavano e quindi ci sono buone possibilità che ci possa essere la terza stagione. Il successo è arrivato e aspettiamo pazientemente tutti – compresi noi attori che non lo scopriamo molto prima di voi – di ottenere qualche notizia da mamma Rai”.

E ha aggiunto anche: “Lino nella conferenza stampa di presentazione non ha detto di no a una eventuale terza stagione, ha detto che se il progetto andasse di pari passo con le sue intenzioni di crescita, non ci sarebbero motivi per non farlo”. Intanto rivedremo presto sia Lino Guanciale che Pierpaolo Spollon ne La porta rossa 2, che probabilmente andrà in onda a partire da gennaio su Rai Due.