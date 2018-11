Scaduto l'accordo di riservatezza con Cruise, Katie Holmes può uscire allo scoperto

Dopo 6 anni d’amore passati in segreto, Jamie Foxx e Katie Holmes sono pronti per compiere il grande passo. L’ex protagonista di Dawson’s Creek, dopo il divorzio da Tom Cruise avvenuto nel 2013, aveva firmato un rigido accordo di riservatezza che la obbligava a non frequentare altri uomini per 5 anni. Per il bene della figlia Suri, affinchè non rimanesse incastrata nella rete di Scientology (come accadde ai figli adottivi di Nicole Kidman e Cruise), la Holmes ha accettato ma ha dovuto vivere la sua relazione con Jamie Foxx lontano da flash e riflettori.

Le nozze di Katie Holmes e Jamie Foxx

Sono stati il Daily Mail e Radar Online, che li hanno fotografati mano nella mano sulla spiaggia di Malibu, a riferire i dettagli della vicenda. Ad attirare l’attenzione dei tabloid l’anello di diamanti comparso sul dito di Katie Holmes a inizio novembre. L’attrice 39enne e l’attore premio Oscar hanno deciso di ufficializzare la loro unione a Parigi. Secondo i più vicini alla coppia, Katie sognerebbe una cerimonia romantica a tema invernale, che si sospetta che avverrà molto presto.

Intanto la manager di Katie Holmes cerca di bloccare i rumors. Avrebbe infatti riferito che l’anello fa parte degli oggetti di scena del nuovo film che l’attrice sta girando a New Orleans, The Secret. Sembrerebbe comunque che Jamie Foxx, annoverato tra i più grandi seduttori di Hollywood, all’età di 50 anni abbia deciso di lasciar perdere modelle e starlette per mettere la testa a posto a fianco di Katie Holmes.