Leo Gassman batte al televoto Sherol Dos Santos della squadra di Manuel Agnelli

Dopo il testa a testa con Leo Gassman, è Sherol Dos Santos a dover lasciare X Factor 12. La concorrente delle Under Donne di Manuel Agnelli si è esibita con “Turning Tables” di Adele ma non ha convinto i giudici che l’hanno mandata al ballottaggio con Leo Gassman.

Sherol ha scelto il suo cavallo di battaglia a “I’m telling you” di Jennifer Hudson ma Leo controbbate con “Yellow” dei Coldplay. Al pubblico la sentenza: Sherol Dos Santos viene eliminata dalla dodicesima edizione di X Factor Italia.

Sherol Dos Santos, 21enne romana di origini capoverdiane studia chimica all’università e lavora come reception in una palestra, cameriera e barista. Il suo inedito “Non ti avevo ma ti ho perso” è disponibile su Spotify.

In gara sono rimasti 6 concorrenti: Luna Melis e Martina Attili delle Under Donne di Manuel Agnelli, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e Naomi degli Over di Fedez. Il prossimo appuntamento con X-Factor è per giovedì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

