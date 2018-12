L'attore era stato colpito da una leucemia acuta

È morto a Napoli all’età di 63 anni Ennio Fantastichini, attore italiano e vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010.

Era ricoverato da due settimane, in rianimazione, al Policlinico della Federico II. Fantastichini è morto a causa di una grave emorragia cerebrale causata da una leucemia acuta, che aveva già colpito cervello, polmoni e intestino. L’attore era stato ricoverato il 13 novembre preso il reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II. Sul ricovero era stato mantenuto da allora uno stretto riserbo.