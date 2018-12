Verona, incendio in una palazzina: 20 persone in ospedale

Le fiamme si sono innescate alle 4 del mattino in un appartamento al piano terra

Un incendio è divampato in una palazzina del centro di Verona, nelle prime ore del mattino. Venti famiglie sono state evacuate e una ventina di persone sono finite in ospedale in gravi condizioni. In via precauzionale, sono state chiuse tutte le strade limitrofe.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme si sono innescate alle 4 del mattino in un appartamento al piano terra della palazzina, in cui vive un’anziana signora, che è riuscita ad uscire prima che il fumo invadesse la sua abitazione. L’intero stabile è stato evacuato e alcune persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari degli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma.

La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha provveduto all’assistenza degli sfollati, molti dei quali sono stati portati fuori dall’edificio con l’autoscala. Sul posto sono giunti polizia, carabinieri, vigili del fuoco, tecnici di Agsm e la municipalizzata cittadina.