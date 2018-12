Da quanto filtra, Washington e Pechino si sarebbero messi d'accordo per non imporre nuovi dazi a partire dal primo gennaio

Novanta giorni di tregua tra Stati Uniti e Cina. La fumata bianca è arrivata al termine della cena tra Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires, al termine del lavori del G20. Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, i due leader hanno concordato una tregua sui dazi durante i quali Stati Uniti e Cina i proseguiranno i negoziati. Da quanto filtra negli ambienti vicini ai leader, Washington e Pechino si sarebbero messi d’accordo per non imporre nuovi dazi a partire dal primo gennaio.

Quanto alla questione dei dazi, Xi e Trump hanno concordato di “avere ulteriori scambi di visite in un momento approppriato”, ha detto Wang Yi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, in una conferenza stampa tenuta dopo il vertice tra i due leader a Buenos Aires, annunciando l’impegno tra le parti per la ripresa degli incontri bilaterali. Prima del summit di oggi a margine del G20, l’ultimo faccia a faccia risale a più di un anno fa con la visita del tycoon a Pechino.

G20, gli Usa si ritirano dall’accordo

Nella dichiarazione finale si legge come i Paesi firmatari dell’accordo di Parigi, tranne gli Stati Uniti, confermano l’intesa sul clima come ‘irreversibile’ e affermano che gli impegni previsti devono essere ‘pienamente attuati’ pur rispettando le differenze esistenti da Stato a Stato. Nel paragrafo successivo si sottolinea invece che gli Usa ribadiscono la propria decisione di ritirarsi dall’accordo.

Il G20 vede favorevolmente “la forte crescita economica globale, anche se sempre meno equilibrata tra i paesi” ma sottolinea come “alcuni dei principali rischi, tra cui le vulnerabilità finanziarie, si sono in parte materializzati”, si legge nel comunicato finale del G20 secondo quanto riportato dall’Ansa. “Riaffermiamo il nostro impegno a utilizzare tutti gli strumenti politici per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva e per salvaguardare i rischi di ribasso, intensificando il dialogo e le azioni per rafforzare la fiducia”, è scritto nel comunicato.

Foto da Twitter.