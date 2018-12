Gli indagati erano dediti a furti in scuole ed abitazioni, e a razzie di autoveicoli in varie zone sull’Adriatico

I carabinieri del Comando provinciale di Chieti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di persone ritenute responsabili di furti nelle scuole. L’operazione è in corso dall’alba di stamattina tra Chieti, Isernia e Foggia.

Chieti, furti nelle scuole: sgominata una banda

I destinatati dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura locale, sono accusati a vario titolo di furto aggravato e ricettazione, con l’esecuzione di numerosi decreti di perquisizione, in relazione a furti in scuole ed abitazioni, nonché razzie di autoveicoli in varie zone sull’Adriatico.