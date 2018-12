La Cina toglierà i dazi sulle auto Usa e la Borsa apre in rialzo

Gli effetti della tregua tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping cominciano a vedersi. La Cina ridurrà fino ad eliminare i dazi sulle auto Usa e la Borsa di Tokyo stamattina ha aperto in rialzo.

Ad annunciare l’accordo sui dazi è lo stesso Trump su Twitter. “La Cina – scrive il presidente degli Stati Uniti – ha acconsentito a ridurre e rimuovere le tariffe sulle automobili che entrano in Cina dagli Stati Uniti. La tariffa attualmente è al 40%”.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 dicembre 2018