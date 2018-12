L'assalto a tre furgoni portavalori, i banditi hanno gettato un manto di chiodi sull'asfalto

Rapina con kalashnikov sul raccordo autostradale Avellino – Salerno. Un commando armato di almeno 20 persone ha rapinato tre furgoni portavalori e si è dato alla fuga: il colpo è stato messo a segno a un centinaio di metri dallo svincolo di Serino.

Una volta intercettati i furgoni che procedevano in direzione Avellino per consegnare un carico del valore di svariati milioni alla sede della Banca d’Italia, il gruppo armato li ha bloccati cospargendo l’asfalto di chiodi, costringendo un tir a mettersi di traverso sulla carreggiata e dando fuoco a diversi mezzi. Il commando ha utilizzato un escavatore per scardinare le lamiere dei due furgoni dell’istituto di vigilanza Cosmopol presi di mira.

Dopo un conflitto a fuoco con una pattuglia della Polstrada, i rapinatori si sono divisi in due gruppi e sono scappati, impossessandosi tra l’altro dell’utilitaria di una donna che era rimasta bloccata sul raccordo con altre centinaia di auto. Sul colpo indaga la Dda.

