E’ stata colpita brutalmente con un cacciavite al viso, alla testa, al torace. Aveva appena terminato il suo turno nel reparto di Medicina, Nuccia Calindro, una dottoressa dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, quando un uomo con il volto parzialmente coperto l’ha aggredita e ha infierito su di lei accusandola della morte di una parente.

La donna è stata salvata dall’immediato intervento di un giovane maghrebino venditore ambulante nei pressi dell’ospedale. La dottoressa è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è stato bloccato dalla polizia e ora si trova in Questura.