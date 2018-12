L'uomo, un 43enne della zona, si è introdotto nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a San Severo

E’ stato vandalizzato un Cristo del ‘600. Il fatto è accaduto all’interno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Cappuccini a San Severo, Foggia. Per questo episodio in uomo di 43 anni del posto, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato in stato di irreperibilità perché accusato di essere l’autore del fatto. Secondo fonti investigative il 43enne è entrato nella chiesa in mattinata.

Una volta dentro, secondo fonti dell’Arma – l’uomo si è rivolto ai frati cappuccini chiedendo denaro. Al rifiuto l’uomo è andato in escandescenza. Ha iniziato a lanciare a terra tutto ciò che gli capitava sotto mano, anche la statua del Cristo. Il 43enne ha anche lanciato il messale ed altri oggetti sacri. Subito dopo è fuggito via. Padre Luciano Lotti ha sporto denuncia per il gesto sacrilego.