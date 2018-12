Donald e Melania Trump si sono stretti in una breve preghiera davanti al feretro del 41esimo presidente degli Stati Uniti

Un minuto di raccoglimento davanti la bara e poi il saluto militare: così il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania hanno reso omaggio all’ex presidente George H.W. Bush nella camera ardente allestita nella sala Rotunda di Capitol Hill.

Gli attuali inquilini della Casa Bianca si sono intrattenuti davanti al feretro raccolti in preghiera, prima che il tycoon facesse il saluto e la first lady portasse la mano sul cuore.

I Trump non hanno ancora incontrato la famiglia Bush, e faranno di persona le condoglianze ai familiari del predecessore nelle prossime ore nella Blair House, un ufficio governativo di fonte alla Casa Bianca. Giovedì 6 dicembre parteciperanno ai funerali alla National Cathedral insieme a tutti gli ex presidenti: George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter ed alle first lady, ad eccezione di Rosalyn Carter.

foto: In Terris