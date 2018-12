Il governo M5s-Lega, ha detto il vicepremier, ha presentato "una nuova ricetta economica in controtendenza con il passato dell'Italia con il presente degli altri paesi europei. Questo crea attriti e discussioni"

“Adesso portiamo a casa la manovra evitando la procedura di infrazione e mantenendo le promesse”, ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto nell’ambito dei Forum dell’Ansa, in diretta dalla sede dell’Agenzia. Di Maio è fiducioso sulle mosse del governo M5s-Lega, che ha presentato “una nuova ricetta economica in controtendenza con il passato dell’Italia con il presente degli altri paesi europei. Questo crea attriti e discussioni”.

Di Maio: “Evitiamo l’infrazione e manteniamo le promesse”

Il vicepremier pentastellato è intervenuto in merito alla notizia emersa negli ultimi giorni sulle assunzioni in nero nell’azienda del padre. “Credo sia giustissimo fare le pulci anche ai familiari del vicepremier – ha detto Di Maio – non solo a lui, controllare fino all’ultimo dettaglio della famiglia. Però parliamo di un fatto di dieci anni fa: va bene che venga fuori la notizia, ho conosciuto cose di mio padre che non conoscevo e mi aiuterà nel rapporto con lui. La ditta di famiglia l’ho chiusa perché da un anno già non lavorava, l’abbiamo messa in liquidazione per questo”.

Sui punti caldi della Manovra, Di Maio non ha dubbi: taglio alle pensioni d’oro, superamento della legge Fornero con quota 100 e reddito di cittadinanza si faranno. “In Senato nella seconda lettura della legge bilancio che sarà intorno al 16-18 dicembre, verrà inserita lanorma sulle pensioni d’oro quindi il taglio entra al Senato”. “Penso di essere ancora contento dei risultati di quella sera – ha detto Di Maio all’Ansa – quota 100 per superare la Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, che partirà a febbraio. A fine marzo partirà il reddito, con sgravio contributivo pari al reddito e quota 100 che partirà tra febbraio e marzo. Per quello abbiamo gioito e lo farei ancora, quelle misure sono ancora nella legge di bilancio”.