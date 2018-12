Dovranno rispondere di riduzione e mantenimento in stato di servitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e sequestro di persona

Sei persone di etnia Rom sono state fermate dalla polizia in quanto ritenute responsabili di aver fatto prostituire e ridotto in schiavitù alcune ragazze minorenni. Le persone fermate risiedono in un campo nomadi di Foggia.

I sei dovranno adesso rispondere di riduzione e mantenimento in stato di servitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e sequestro di persona. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale di Bari.