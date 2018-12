Sabato peggioramenti diffusi a causa di un un vortice ciclonico, miglioramenti previsti Domenica

Alta pressione moderata per tutta la settimana, che garantisce un tempo stabile con occasionali riduzioni della visibilità sulle pianure del Nord. Movimentato lo scenario del prossimo fine settimana con festività dell’Immacolata. L’anticiclone tenderà infatti a cedere e un vortice ciclonico si formerà sull’alto Adriatico, causando un diffuso maltempo sul nostro Paese.

Sabato 8 dicembre tempo fortemente instabile a Nord est e sulle regioni centro meridionali e sulla Sicilia, previste precipitazioni diffuse, localmente intense, in particolare su basso Tirreno e Puglia. Per lo più soleggiato anche se instabile al Nord ovest e sulla Sardegna. Le perturbazioni tenderanno via via a spostarsi verso i Balcani, lasciando spazio ad un miglioramento. Neve prevista sulle Alpi oltre i 1300 metri, e sugli Appennini oltre i 1400. Forti venti da Maestrale, pericolo mareggiate.

Domenica 9 dicembre piogge previste su Calabria e Sicilia, Salento, Toscana, Umbria,Marche e zone interne del Lazio. In serata rischio nubifragi sul basso Tirreno.

Le temperature si manterranno stazionarie con valori tra i 14/15°C al Centro-Nord e punte di 17/18°C al Sud