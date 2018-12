L'indagine riguarda diversi importanti esponenti di famiglie storiche della 'Ndrangheta operante nella Locride

Un blitz di livello mondiale contro la ‘Ndrangheta e le sue ramificazioni all’estero. Un’operazione congiunta di polizia e guardia di finanza è in corso in queste ore per eseguire 90 misure di custodia cautelare tra Italia, Germania, Olanda, Belgio e alcuni Paesi del Sud America.

‘Ndrangheta, 90 arresti tra Europa e Sudamerica

Fondamentale la collaborazione con le autorità dei Paesi coinvolti. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e riguarda diversi importanti esponenti di famiglie storiche della ‘Ndrangheta operante nella Locride.

Nei confronti delle persone arrestate, le accuse ipotizzate, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa al riciclaggio, dall’associazione dedita al traffico internazionale di droga alla fittizia intestazione di beni e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.

Il blitz è il frutto di un lungo lavoro svolto da una squadra investigativa comune costituita presso Eurojust tra la magistratura e le forze di polizia di Italia, Paesi Bassi e Germania. Al team investigativo hanno aderito per l’Italia la Dda di Reggio Calabria e diversi reparti di Polizia e Guardia di Finanza.