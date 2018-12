Gela, evade dai domiciliari e picchia il prof del figlio: arrestato

L'insegnante aveva rimproverato il ragazzo in classe perché disturbava

Arresto da parte della polizia

Un uomo di 37 anni è evaso dagli arresti domiciliari per picchiare un professore del figlio, che aveva rimproverato il ragazzo in classe mentre disturbava. L’episodio è avvenuto ieri in un istituto superiore di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’uomo è stato arrestato dalla polizia e condotto al carcere di Gela.

Il ragazzo aveva contestato all’insegnante una nota sul registro per il suo comportamento e pretendeva che fosse annullata. Il professore, dopo averlo rimproverato, l’ha mandato al suo posto tra i banchi e ha ripreso a svolgere la sua lezione. Dopo qualche ora, il nonno dello studente si è presentato a scuola chiedendo di parlare con l’insegnante, durante il chiarimento, però, il professore è stato colpito alle spalle all’occhio destro dal padre del ragazzo.

L’uomo è stato identificato, arrestato dalla polizia locale e condotto al carcere di Gela per evasione dagli arresti domiciliari.