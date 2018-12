Il ragazzo è stato mosso dal desiderio di vendetta per essere stato deriso, qualche giorno fa, da uno dei ragazzi aggrediti

Un ragazzo ha fatto irruzione in una scuola superiore di Avigliana, nel Torinese, si è diretto contro uno studente, lo ha picchiato con un bastone e poi è fuggito via. Sembra che l’aggressione da parte del ragazzo maggiorenne sia scaturita per una vendetta dopo essere stato preso in giro da uno dei ragazzi.

Torino, irrompe in una scuola e picchia uno studente

Nella rissa sono rimasti coinvolti altri 4 ragazzi. Da quanto si apprende dai carabinieri intervenuti nella scuola, il ragazzo è stato mosso dal desiderio di vendetta per essere stato deriso, qualche giorno fa, da uno dei ragazzi aggrediti.