Sei persone sono morte nella calca durante un fuggi fuggi generale in un locale nell’Anconetano, altre 10 sono ferite in modo grave. Si tratta di 5 minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia alla discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Dalle prime informazioni, sembra che durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta si è scatenato il panico a causa di uno spray urticante utilizzato da qualcuno.

I testimoni hanno riferito ai vigili del fuoco che nel momento del panico c’erano circa un centinaio di persone. Le vittime e i feriti – circa 35 di cui 12 in modo grave – avrebbero riportato lesioni e traumi da schiacciamento. I feriti sono stati trasportati negli gli ospedali di Torrette ad Ancona, Senigallia e Jesi. Gli investigatori indagano sulla dinamica della tragedia e sul presunto malfunzionamento di un’uscita d’emergenza.

Un 16enne, rimasto ferito, ha raccontato che nel locale, dove c’era un migliaio di persone, “stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di Sfera Ebbasta, quando abbiamo sentito un odore acre: siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l’abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare…”. Il 16enne si trova adesso insieme alla fidanzatina coetanea di Torrette di Ancona. Sembra che a causa della porta d’emergenza sbarrata, la calca si sia sfogata di lato e decine di ragazzi sarebbero caduti da un muretto nella zona sottostante. “Uno è morto schiacciato sotto tutti”, ha raccontato ancora il 16enne.