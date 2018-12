Decisive le testimonianze. Il ragazzo deve ancora essere sentito dalla Procura dei Minorenni

Identificato il minore che ha spruzzato lo spray urticante al concerto del rapper Sfera Ebbasta, trasformandolo in dramma. Sembra, infatti, che sia stato proprio questo gesto a scatenare il fuggi fuggi generale delle oltre mille persone presenti e la morte di 6 persone per schiacciamento. Secondo quanto si apprende, il ragazzino, residente nella provincia di Ancona, è stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei Minorenni.

Discoteca di Corinaldo, identificato il minore che ha spruzzato lo spray

Continuano le indagini sulla tragedia avvenuta alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui hanno perso la vita 6 persone, tra cui 5 minori, mentre altre 60 circa sono rimaste ferite. Il ragazzino identificato rischia l’incriminazione per omicidio preterintenzionale.

Le prime indagini hanno portato a constatare che la struttura ospitava, al momento dell’incidente, circa 1.400 persone a fronte di una capienza di 870 e che ha contribuito alla tragedia anche il malfunzionamento delle misure di sicurezza.