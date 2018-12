"Né la Lega, né gli alleati pensano ad una patrimoniale", ha spiegato il vicepremier

“Bloccare l’adeguamento alle pensioni exra-ricche almeno dai 5 mila euro in su. La via più giusta è bloccare adeguamento a pensioni alte non coperte dai contributi; una pensione da 2,500 euro non è alta”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini ospite su Rai 3 a “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata, che gli chiedeva di un taglio del 40% annunciato da Di Maio. “Il taglio delle pensioni è un simbolo, è un segno di equità sociale e di giustizia”.

In merito alle infrastrutture, il ministro dell’Interno ribadisce il suo appoggio, anche per quanto riguarda la tanto discussa Tav. “Sono favorevole a nuove opere e infrastrutture da nord a sud – ha detto Matteo Salvini a Lucia Annunziata -, l’Italia ha bisogno di crescere, sono favorevole alla Tav, ha detto in un altro passaggio. Poi c’è un contratto di Governo, stiamo aspettando il rapporto sulla TAV e sui costi, vedremo.. io sono sempre per andare avanti”. Durante la manifestazione no Tav di ieri a Torino, è stato chiesto al Movimento 5 Stelle di muoversi al governo per bloccare la realizzazione dell’opera.

Sul tavolo della discussione, anche la negoziazione con l’Europa in attesa degli emendamenti alla Manovra. “Noi non vogliamo uscire da niente – assicura il vicepremier della Lega – vogliamo stare dentro e cambiare le regole dell’Ue che colpiscono tanti, è come un’assemblea di condominio. Io non sfascio il condominio ma cambio l’amministratore”. “Si cresce si cambia si ascolta e si migliora”, ha risposto così il vicepremier ad una domanda della Annunziata. “È una fase in cui prevalgono buon senso e concretezza”, ha concluso rispondendo ad una domanda su se stesso.

“Gli italiani sono dei risparmiatori incredibili: io non vorrei che qualcuno voglia mettere mano sul risparmio e le case degli italiani mettendo una patrimoniale”. Lucia Annunziata ha quindi chiesto al vicepremier chi potrebbe introdurre una patrimoniale. “Se qualcuno ti impone le sanzioni allora ti viene da dire metti la patrimoniale – ha risposto Salvini -. Ma questa è la cosa più lontana dall’idea della Lega, ed è così anche per gli alleati di governo”.