Massiccio l'intervento del 118 per soccorrere le persone intossicate

Una trentina di studenti sono stati soccorsi in una scuola di Pavia dopo che è stato spruzzato uno spray urticante. Il fatto è accaduto all’interno di una scuola superiore, l’Itis G. Cardano di via Giuseppe Verdi, intorno alle dieci e quaranta di lunedì. Lo ha reso noto l’Areu, l’Azienda regionale emergenza-urgenza.

Pavia, spray urticante a scuola: soccorsi in 30

Massiccio l’intervento del 118 per soccorrere le persone intossicate. Secondo quanto si apprende, i sanitari stanno soccorrendo due 15enne, mentre ci sarebbero una trentina di codici verdi in attesa di trasporto in ospedale. Probabilmente, gran parte verrà portata al San Matteo, i casi più gravi al San Gerardo.