Diminuire i compiti e lo studio durante le vacanze di Natale per consentire agli studenti di stare appieno con la famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti durante un incontro con il Garante per l’infanzia. “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie” ha detto Bussetti.

Bussetti ha annunciato per i prossimi giorni una circolare : “I compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale. Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme”. Bussetti ha parlato anche dell’uso dello spray urticante nelle scuole, in riferimento ad un episodio a Pavia,assicurando interventi seri e definendolo “inaccettabile. Che dopo la tragedia di Corinaldo qualcuno si lasci andare all’emulazione di un gesto che ha causato vittime e molto dolore è un fatto che non può essere tollerato. Abbiamo contattato la scuola”.