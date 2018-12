"L'accordo raggiunto è l'unico possibile", ha detto il presidente della Commissione europea

Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e il primo ministro britannico Theresa May si incontreranno stasera alle 19.15, dopo il rinvio del voto del parlamento britannico sull’accordo in merito alla Brexit. Lo ha reso noto via Twitter il portavoce dell’esecutivo comunitario Margaritis Schinas.

Brexit, Ue contraria alla riapertura dei negoziati

In merito all’accordo raggiunto fra Ue e Gran Bretagna sulla Brexit, Juncker ritiene che sia “il migliore e l’unico possibile, non c’è margine di manovra per nuovi negoziati“. Lo ha detto riferendo alla Plenaria del Parlamento Ue sul prossimo Consiglio europeo. E ancora: “Sono sorpreso perché ci eravamo messi d’accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta”.

“Ci sono stati lunghi negoziati per questa intesa sulla Brexit, sulle possibili relazioni future, e sulla questione dei confini irlandesi. Quella sul tavolo è la migliore soluzione possibile, entrambe le parti hanno fatto passi l’uno verso l’altra per arrivare a comprendersi, per questo sono contrario alla riapertura del pacchetto“. Così il ministro austriaco per l’Europa Gernot Bluemel (presidenza di turno Ue), a margine del consiglio Affari generali.