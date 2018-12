Sul posto stanno intervenendo 12 squadre dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato all’alba di questa mattina in uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti in via Salaria a Roma. Sul posto stanno intervenendo 12 squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate in un capannone di circa 2000 metri quadrati. Sul posto, dove si è levata un’alta colonna di fumo, sono al lavoro circa 40 uomini dei vigili del fuoco. In corso anche le indagini dei carabinieri della compagnia Roma Montesacro.

“Questa è l’ulteriore prova che questo impianto di via Salaria va chiuso. Noi lo stiamo dicendo da mesi, è obsoleto, vecchio. Non bisognava arrivare a queste situazioni”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente del III Municipio Giovanni Caudo che si sta recando ora sul posto.

L’odore acre sprigionato dal rogo ha raggiunto diverse zone della città tra cui il centro. Il Campidoglio è al lavoro per verificare le cause. Ha già chiamato a raccolta la Protezione Civile e l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale che si occupa di qualità dell’aria, per monitorare la situazione e prendere i provvedimenti necessari. Lo ha reso noto la Regione.

“L’impianto Tmb è completamente compromesso – ha detto il presidente del Municipio III di Roma Giovanni Caudo -. Che il fumo sia tossico è evidente perché brucia spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzato sul fatto che si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l’asilo vicino al Tmb è stato chiuso”.