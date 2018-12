Gli eurodeputati sono rimasti blindati dentro un locale vicino il luogo dell'attentato

“Mi trovo a Pont Saint Martin – dice l’eurodeputato Giovanni La Via – bloccato in un ristorante dalla polizia. Hanno portato qui una vittima, è un uomo. Gli avevano sparato, hanno tentato invano di rianimarlo, ma è morto“. E’ il drammatico racconto fatto all’Adnkronos dal parlamentare europeo Giovanni La Via, bloccato in un ristorante di Strasburgo, dopo la sparatoria di questa sera.

La Via racconta ancora di aver “visto un uomo armato bloccare un taxi, fare scendere le persone a bordo e scappare con la vettura”. Quell’uomo prima aveva sparato alla persona portata dentro al ristorante: “E’ morto, è qui davanti a me”, ha ripetuto.

Anche Alessandra Musssolini si trovava in un ristorante della città: “Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell’attentato – ha detto all’Adnkronos, raggiunta telefonicamente – Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa succede là fuori”.

L’europarlamentare con un filo di voce ha raccontato di essersi trovata nel ristorante dove stava cenando con alcuni assistenti parlamentari quando improvvisamente i proprietari “hanno chiuso tutto, anche le tende e ho capito subito…” ha detto Mussolini riferendo di aver percorso poco prima la Grande Rue, la strada con tutte le luminarie nei pressi della Cattedrale.