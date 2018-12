Altri 3 pazienti invece sono ancora in prognosi riservata presso le terapie intensive

Prognosi sciolta per 3 dei ragazzi rimasti gravemente feriti dalla tragedia avvenuta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, lo scorso 8 dicembre. I ragazzi, ricoverati presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, non sono più in rianimazione ma in reparti per acuti, in cui si trova anche un altro paziente, che rimane però in prognosi riservata.

Altri 3 pazienti invece sono ancora in prognosi riservata presso le terapie intensive. Due di loro respirano spontaneamente e uno verrà trasferito a breve in reparto per acuti, il terzo invece è in ventilazione assistita.