Manovra, proposta “nero su bianco” pronta per l’Ue

Il Governo è pronto per l'incontro di oggi pomeriggio a Bruxelles tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker

Il Governo italiano è pronto per l’incontro di oggi pomeriggio a Bruxelles tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e ha messo “nero su bianco” una proposta sui saldi della Manovra. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Il Governo parlerà alla Commissione Ue convinto di avere “buone motivazioni” per trovare un accordo sulla Manovra. Fonti di Palazzo Chigi, che si definiscono ottimiste a riguardo, aggiungono che la decisione sui saldi di bilancio è stata presa in una riunione prima del consiglio dei ministri, attualmente al momento ancora in corso.