Cohen avrebbe evaso il fisco per 1,4ml

E’ stato condannato a 3 anni da un giudice di New York per aver evaso il fisco per una somma di 1,4ml, Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Donald Trump. Cohen avrebbe mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la legge elettorale comprando il silenzio di due donne su ordine del tycoon per non danneggiare la sua campagna elettorale. I procuratori avevano chiesto una pena sostanziale, in un procedimento nato da una costola del Russiagate.