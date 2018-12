Il sindaco ha annunciato anche che il Tmb non riaprirà più ma sarà riconvertito

“Stiamo scongiurando qualunque tipo di emergenza grazie alla collaborazione della Regione e del ministero che hanno risposto al nostro appello. Anzi, stiamo affrontando il problema in modo strutturale per prevenire picco natalizio che accade sempre”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo a chi le chiede se Roma andrà in emergenza rifiuti a Natale dopo l’incendio del Tmb Salario.

Rogo Roma, Raggi: “Scongiurata emergenza rifiuti a Natale”

Virginia Raggi ha annunciato anche che il Tmb non riaprirà più ma sarà riconvertito. Dopo il rogo di ieri si temeva per l’accumulo di rifiuti nella Capitale in vista dell’imminente arrivo del Natale ma il sindaco Raggi rassicura che non accadrà. Intanto in alcune zone della città è stato avvertito l’odore acre di bruciato anche oggi.

“La cabina di regia – ha spiegato il sindaco Raggi -, l’unità di crisi è a lavoro da ieri. Abbiamo tutta una serie di soluzioni a breve e medio termine e stiamo consolidando anche quelle a medio e lungo periodo” per smistare le centinaia di tonnellate di rifiuti che finivano al Salario ogni giorno.