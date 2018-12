Tutti i mercati di Natale saranno rafforzati, le scuole oggi rimarranno chiuse e la cittadinanza è invitata a limitare gli spostamenti

Dopo l‘attacco ai mercati di Natale di Strasburgo, che ha registrato 3 morti e 12 feriti, il governo francese ha alzato il livello di allerta al grado di “emergenza attentato” e ha rafforzato il controllo rafforzato dei suoi confini. Lo ha detto il ministro degli Interni francese, Christophe Castaner.

È stata identificata la prima delle 3 vittime dell’attentato di Strasburgo di martedì sera. Si tratta di un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Lo riporta Le Figaro

Strasburgo, la Francia alza il livello di allerta

Secondo il bilancio trattato dal ministro degli interni francese, Christophe Castaner, in una conferenza notturna, molti dei feriti sono in condizioni gravi. Il ministro ha confermato che circa 350 uomini sono alla ricerca del killer, identificato ma fuggito subito dopo l’attentato. Si tratta di Cherif Chekatt, 29 anni, nato a Strasburgo e già noto come elemento “radicalizzato”.

Il “piano Vigipirate” viene aumentato e passa così al livello di “emergenza attentato“, che consente di mobilitare mezzi eccezionali su tutto il territorio nazionale. Tutti i mercati di Natale saranno rafforzati, le scuole oggi rimarranno chiuse e la cittadinanza è invitata a limitare gli spostamenti. Rafforzati anche i controlli alle frontiere.

Nella giornata di mercoledì, il presidente francese Emmanuel Macron “riunirà un consiglio ristretto della difesa, al termine del consiglio dei ministri tenuto conto dell’attacco a Strasburgo”. Lo ha annunciato l’Eliseo, secondo quanto scrive Le Figaro.

Strasburgo, Farnesina agli italiani: “Evitate il centro storico”

L’unità di crisi della Farnesina raccomanda agli italiani di evitare la zona del centro storico. In un tweet, si consiglia inoltre ai connazionali di seguire le indicazioni delle autorità locali.