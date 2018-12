L'Aula di Palazzo Madama ha dato la sua approvazione con 162 sì, 119 no e un astenuto. Il documento torna ora alla Camera

Via libera dal Senato al Ddl Anticorruzione. L’Aula di Palazzo Madama ha dato la sua approvazione con 162 sì, 119 no e un astenuto. Già ieri il Governo aveva posto la fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl, che ora passerà nuovamente alla Camera. L’astenuto è il senatore Monti. Intanto l’Europa spinge per accelerare le riforme.

Anticorruzione, l’Europa spinge per accelerare le riforme

Il Consiglio d’Europa, in un rapporto redatto dal Greco, l’organo di controllo contro la corruzione, sollecita l’Italia ad accelerare le riforme. Il documento riconosce comunque che “l’Italia ha fatto progressi nella prevenzione della corruzione nel sistema giudiziario, ma molto resta ancora da fare, in particolare per quanto riguarda i parlamentari”.