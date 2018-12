Michael Spavor, fondatore di un gruppo che organizza scambi culturali, turistici e d'affari con la Corea del Nord, aveva comunicato di essere stato preso in consegna per essere interrogato

Risulta irreperibile il secondo cittadino canadese, dopo l’analista Michael Kovrig, interrogato perché accusato dalle autorità cinesi di “sospette attività che minacciano la sicurezza dello Stato”. Lo riferiscono i media di Pechino. Michael Spavor, fondatore di un gruppo che organizza scambi culturali, turistici e d’affari con la Corea del Nord, aveva comunicato alle autorità canadesi di essere stato preso in consegna dalle autorità cinesi per essere interrogato.

Huawei, è giallo sul secondo canadese fermato

“Stiamo lavorando duramente per capire dove si trovi e abbiamo sollevato il caso con le autorità cinesi”, ha dichiarato la ministra degli Esteri canadese, Cynthia Freeland. Spavor risulta irreperibile dal 10 dicembre scorso. L’arresto di Spavor rischia di aprire un nuova crisi nelle relazioni tra Cina, Canada e Stati Uniti, dopo l’arresto a Vancouver della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, avvenuto il 1 dicembre scorso, su richiesta degli Stati Uniti, che ne vogliono l’estradizione.

Spavor, a capo del gruppo Paektu Cultural Exchange, è ritratto in diverse immagini visibili sul suo profilo Facebook a fianco del leader nord-coreano, Kim Jong-un, e in almeno una foto, è in compagnia sia di Kim che dell’ex star del basket americano, Dennis Rodman (molto legato al leader di Pyongyang).