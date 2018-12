I ricercatori hanno individuato 200 differenti mutazioni genetiche

Risolto l’arcano dei capelli rossi. Non è dovuto ad un singolo gene ma ad 8 varianti genetiche differenti. E’ il risultato di uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ dai ricercatori britannici dell’Università di Edimburgo, basato sull’analisi del Dna di quasi 350.000 individui raccolto dalla Biobank del Regno Unito.

Gli studiosi hanno confrontato il Dna di persone con la chioma rossa e quello di castani o neri, identificando otto differenze genetiche sconosciute, superando i precedenti studi che attribuivano l’influenza del color fulvo ad un solo gene Mc1r seppure ereditato da padre e madre.

Gli studiosi hanno rilevato che in molti casi, nonostante la doppia versione genetica, il colore non era il rosso. Da qui la possibilità che responsabile del particolare colore potesse essere un numero elevato di geni. Per questo la necessità di confrontare i differenti Dna. Alcuni di questi geni sarebbero anche in grado di controllare l’attivazione o lo “spegnimento” del gene Mc1r. I ricercatori sono inoltre riusciti a individuare 200 differenti mutazioni genetiche responsabili di altre gradazioni di colore, dal moro al castano scuro, fino al biondo.

