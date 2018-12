Al momento dell'aggressione l'italiano si trovava nel parco La Sabana

Gianfranco Pescosolido, originario di Arce, Frosinone, e residente da alcuni anni in Costa Rica, è stato ritrovato morto in un parco a San Josè. L’uomo di 56 anni, era uscito per una passeggiata.

Secondo quanto riferiscono alcuni familiari, sarebbe stato accoltellato forse dopo essere stato rapinato. Lascia due figli in Costa Rica e un fratello in Italia.

Secondo il quotidiano locale La Nacion il cadavere dell’uomo è stato ritrovato nella serata di mercoledì. L’italiano sarebbe stato aggredito da ignoti mentre si trovava nel parco La Sabana. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è deceduto per lesioni da arma bianca all’addome e al petto. La polizia ha avvito le indagini per risalire agli autori del crimine, ma non ha ancora fermato alcun sospetto.

foto:Unionesarda