Un gruppo di tifosi arrivati a Roma ha trascorso il pomeriggio in piazza del Popolo lasciando a terra bottiglie rotte, cartacce e cibo sparso

Caos e scontri allo stadio Olimpico prima della partita in programma alle 18.55, il match di Europa League Lazio – Eintracht Francoforte. Alcuni tifosi tedeschi volevano raggiungere il ponte Duca d’Aosta, vicino al punto di accesso dei supporter laziali, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine sul Ponte della Musica. Per fermarli si è ricorsi anche ad una carica di alleggerimento. Cinque tifosi tedeschi sono stati fermati per i disordini fuori dallo Stadio Olimpico.

Un supporter sarebbe rimasto lievemente ferito a seguito delle tensioni con le forze dell’ordine nate dopo che un gruppo di circa 2-300 tifosi dell’Eintracht aveva tentato di andare verso ponte Duca d’Aosta.A quanto si apprende, i tifosi tedeschi hanno lanciato anche petardi e fumogeni.

Alcuni di loro sono rimasti feriti durante i tafferugli. Disordini anche in zona Colosseo. Inseguiti dalla polizia e nel tentativo di fuggire dopo gli scontri, un gruppo di supporter tedeschi ha fatto irruzione nel condominio al civico 3 di piazza Gentile da Fabbriano.

Il gruppo di tifosi, che si era staccato dal punto di raccolta a Villa Borghese per dirigersi verso lo stadio, era scortato dalle forze dell’ordine che per impedire che entrassero in contratto con i laziali ha fatto una carica di alleggerimento.

foto:lamnaples.it