Il killer di Strasburgo, Cherif Chekatt, è stato neutralizzato dalla polizia. Secondo quanto riportano i media locali, l’uomo si era rifugiato in un deposito situato in località Plaine des Bouchers, nel quartiere di Meineau, non lontano dal quartiere di Neudorf, il quartiere in cui era stato visto per l’ultima volta.

Strasburgo, neutralizzato il killer

Chekatt è stato individuato e poi neutralizzato nel corso di un blitz delle forze speciali, riferiscono fonti della polizia a Strasburgo. L’operazione si è svolta nella rue du Lazaret, l’uomo aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo alcune testimonianze avrebbe minacciato i poliziotti.