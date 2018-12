Alcuni militanti che puntavano all'Eliseo hanno acceso fumogeni e la polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni, disperdendo la folla

Scontri, feriti e nuove vittime a Parigi dove i gilet gialli hanno manifestato con sit-in e cortei. Alcuni militanti che puntavano all’Eliseo hanno acceso fumogeni e la polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni, disperdendo la folla. Una donna e un uomo sono morti in due blocchi stradali dei gilet.

La donna, di 44 anni, è morta sul colpo in un tragico incidente avvenuto sulla Nazionale 2, a nord-est di Parigi. Secondo la ricostruzione, si trovava in moto con il compagno quando sono stati travolti da un auto. Poco dopo un automobilista ha perso la vita mentre stava viaggiando nel nord della Francia, in località Erquelinnes. Sono otto finora le vittime della protesta che continua a dilagare in Francia.

La prefettura di Parigi ha fatto sapere che sono migliaia le persone che stanno partecipando alle manifestazioni di protesta nella Capitale, dove sono stati fermati 72 dimostranti. Una parte degli Champs-Elysees, vista la situazione di calma, è stata riaperta al traffico delle auto. Circa 200 gilet gialli sono quindi tornati sulla grande avenue scandendo cori e cantando la Marsigliese, ma senza creare incidenti con gli automobilisti. Riaperta anche l’Etoile, la grande rotatoria attorno all’Arco di Trionfo

Foto da Twitter.