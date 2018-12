Svizzera, bus si schianta vicino a Zurigo: 1 morto e 44 feriti

Il mezzo proveniva da Genova ed era diretto a Dussendolf

Un pullman Flixbus si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo, in Svizzera. Nell’incidente è morta una donna e 44 persone sono rimaste ferite, tra queste 3 sono in gravi condizioni. Il mezzo proveniva da Genova ed era diretto a Dussendolf. A riferirlo è stata la polizia locale, citata dall’agenzia svizzera Keystone-Ats.

Secondo quanto riportato dalla polizia, lo schianto è avvenuto introno alle 4:45 sull’autostrada A3. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, molti passeggeri erano ancora incastrati tra le lamiere. Tra i feriti gravi, anche l‘autista del mezzo.

Non si conoscono ancora le cause dello schianto. Secondo la Radio svizzera italiana, nella zona dell’incidente è caduta neve per tutta la mattina e le strade si sono coperte di ghiaccio, pertanto i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui possibili pericoli.

Il pullman apparteneva a una filiale dell’impresa di trasporti Flixbus. Al momento l’autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon.