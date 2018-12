Il motivo del contendere? L'utilizzo di una sedia che avrebbe garantito la migliore posizione in prima fila per riprendere la recita

È successo di tutto alla scuola elementare “Albani Roccella” di Gela in occasione della recita di Natale. Due mamme, dopo un diverbio per futili motivi, sono venute alle mani scatenando un vero e proprio caos all’interno della palestra adibita a teatro.

Il motivo del contendere? L’utilizzo di una sedia che avrebbe garantito la migliore posizione in prima fila per riprendere la recita con il proprio telefonino. Il litigio, degenerato in una vera e propria scazzottata, ha provocato l’esodo immediato delle altre mamme che hanno cercato di proteggere i propri bimbi.

A scuola sono arrivate le pattuglie della polizia ed entrambe le contendenti hanno riportato delle ferite al volto. La preside della scuola, Rosalba Marchisciana, ha parlato di “atto marginale che non scalfisce le forze sane”. La scuola si trova nel difficile quartiere di Albani Roccella, alla periferia di Gela.