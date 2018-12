Oggi sarebbe iniziato il voto per gli emendamenti concordati durante il vertice a Palazzo Chigi di domenica sera

Tutte cancellate le sedute odierne della Commissione di Bilancio del Senato. Oggi sarebbe iniziato il voto per gli emendamenti alla Manovra concordati durante il vertice a Palazzo Chigi di domenica sera tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il provvedimento è quindi atteso in Aula giovedì o venerdì.

Manovra, salta la Commissione in Senato

L’esame agli emendamenti della Manovra riprenderà domani mattina alle 9:30 in Commissione Bilancio del Senato. Lo hanno stabilito i capigruppo della commissione al termine di una riunione convocata dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi. La commissione chiederà anche lo slittamento di qualche giorno dell’Aula, attualmente convocata alle 17 di domani. L’Aula potrebbe quindi riunirsi giovedì o venerdì.

È “ragionevole” che la Manovra arrivi in Aula al Senato venerdì – ha detto il viceministro dell’economia, Massimo Garavaglia, al termine della riunione dei capigruppo in Commissione bilancio di Palazzo Madama -. “Ci auguriamo di essere pronti per domani e presentare tutto quello che serve in modo che da domani si possa procedere e arrivare a chiudere tutto in commissione in maniera ordinata”. I tempi prima che il provvedimento arrivi in Aula “dipendono dai lavori della commissione, non vogliamo mettere tagliole è una discussione particolarmente rilevante e ci prendiamo il tempo che serve”. Il viceministro ha poi precisato che il pacchetto di circa trenta emendamenti alla Manovra potrebbe essere ridotto. “Mi auguro che siano meno, 30 sono effettivamente tanti, quello che è pronto – ha aggiunto – può essere presentato anche oggi”.