Cavatassi è detenuto in Thailandia dal 2011 e condannato alla pena di morte nel 2016

Il Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha confermato l’assoluzione del cittadino italiano Denis Cavatassi da parte della Corte Suprema thailandese. Cavatassi è detenuto in Thailandia dal 2011 e condannato alla pena di morte nel 2016.

Assolto Cavatassi in Thailandia, Fico: “Una notizia meravigliosa”

“Una notizia meravigliosa – ha commentato il presidente della Camera, Roberto Fico -: il nostro concittadino Denis Cavatassi è stato assolto dalla Corte Suprema thailandese. Su di lui pendeva una condanna a morte, una decisione che è stata ribaltata nell’ultimo grado di giudizio e che è stata resa nota poco fa. Quello di Denis è un caso che seguivo da diversi mesi e per cui voglio ringraziare per il prezioso e delicato lavoro portato avanti il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e l’ambasciatore italiano a Bangkok Lorenzo Galanti. Quando il nostro Paese lavora in maniera compatta per un risultato riesce sempre a raggiungerlo”. E ancora: “Posso immaginare quanto la decisione odierna abbia riempito di gioia Denis e i suoi cari. Sono davvero felice e spero di poter accoglierlo presto qui”.

Thailandia, Moavero: Cavatassi assolto dalla pena di morte

“La buona notizia dell’importante sentenza della Corte Suprema della Thailandia – ha specificato il ministro – consentirà a Denis Cavatassi di rientrare presto a casa in Italia e riabbracciare i suoi familiari”. L’accusa per Cavatassi, agronomo di Tortoreto (Teramo) è di essere il mandante dell‘omicidio del suo socio, Luciano Butti, ucciso a marzo 2011 a Pukhet dove entrambi avevano un’attività di ristorazione.

La vicenda è stata seguita sin dal primo momento dalla Farnesina in stretto contatto con l’Ambasciata italiana a Bangkok e in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, che ha assicurato l’assistenza al connazionale e l’interlocuzione con le autorità thailandesi.

Foto da Facebook