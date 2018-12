Il mezzo si trovava non lontano dal Colosseo

Un bus turistico è in fiamme in via di San Gregorio, non lontano dal Colosseo. A quanto apprende l’Adnkronos, quando il mezzo ha preso fuoco non c’erano persone a bordo e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del gruppo Trevi.