Il piccolo era ospite insieme alla madre, originaria del Mali

Un bambino di un anno è morto soffocato in un centro di accoglienza in Sardegna. Il piccolo viveva con la madre, originaria del Mali, a Villasor, nel Medio Campidano. Secondo le prime ricostruzioni, è rimasto soffocato mentre mangiava. Per il bimbo i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo sono stati inutili.